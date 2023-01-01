Краснов Игорь Николевич

Центр сертификации Роспромтест

Обязательная и добровольная сертификация продукции и услуг. Декларирование соответствия и сертификация систем менеджмента качества по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001. Центр сертификации Роспромтест имеет государственную аккредитацию для выдачи сертификатов соответствия системы менеджмента качества по национальным стандартам ГОСТ Р ИСО. В орган по сертификации входят испытательные лаборатории, предоставляющие услуги в области сертификационных испытаний продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

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