Краснов Игорь Николевич

Организация: Центр сертификации Роспромтест
Работаю в сфере сертификации продукции и услуг более 20 лет.
Центр сертификации Роспромтест
Обязательная и добровольная сертификация продукции и услуг. Декларирование соответствия и сертификация систем менеджмента качества по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001. Центр сертификации Роспромтест имеет государственную аккредитацию для выдачи сертификатов соответствия системы менеджмента качества по национальным стандартам ГОСТ Р ИСО. В орган по сертификации входят испытательные лаборатории, предоставляющие услуги в области сертификационных испытаний продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза.
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