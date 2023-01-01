Формирование ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ прифедеральных органах исполнительной власти
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Краснов Игорь Николевич

Краснов Игорь Николевич

Организация: Центр сертификации Роспромтест

Работаю в сфере сертификации продукции и услуг более 20 лет.

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Об организации

  • Центр сертификации Роспромтест

    Обязательная и добровольная сертификация продукции и услуг. Декларирование соответствия и сертификация систем менеджмента качества по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001. Центр сертификации Роспромтест имеет государственную аккредитацию для выдачи сертификатов соответствия системы менеджмента качества по национальным стандартам ГОСТ Р ИСО. В орган по сертификации входят испытательные лаборатории,  предоставляющие услуги в области сертификационных испытаний продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

    Направления деятельности:

    • Разработка нормативно-технической документации на товары и оборудование;
    • Сертификация пожарной безопасности и сертификационные испытаний;
    • Сертификация и декларирование на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза;
    • Лицензирование деятельности;
    • Международная сертификация по стандартам ИСО.
    • Офоррмление отказных писем по сертификации для таможенного оформления.
Контрольная сумма данных кандидата: 86246ec82404baac2fb8eac0e1ee8856